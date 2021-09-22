البريطانية كونتا تنسحب من بطولتين بسبب الإصابة

أخبار اليابان





(رويترز) - ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن جوهانا كونتا انسحبت من بطولتي شيكاجو وإنديان ويلز القادمتين بسبب إصابة في عضلات أعلى الفخذ، وهي المشكلة التي تسببت أيضا في غيابها عن بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وانسحبت البريطانية كونتا من بطولة ويمبلدون في يونيو حزيران قبل يوم واحد من انطلاق البطولة الكبرى، عندما نشر أحد أعضاء فريقها نتيجة فحصها الإيجابي لكوفيد-19. كما غابت عن أولمبياد طوكيو بعد إصابتها بالفيروس.

وكانت آخر مشاركة لكونتا في بطولة سينسناتي الشهر الماضي، حيث خسرت في الدور الأول أمام التشيكية كارولينا موخوفا.

وتنطلق بطولة شيكاجو الأسبوع المقبل، وتقام بطولة إنديان ويلز في الأسبوع التالي.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html