العملات الحساسة للمخاطر تصعد بفعل تطورات أزمة إيفرجراند والدولار يستقر

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لندن (رويترز) - قفزت العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي واليوان الصيني بينما انخفض الين، عملة الملاذ الآمن، على نحو طفيف يوم الأربعاء بعدما قالت شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة إيفرجراند إنها ستسدد قسائم سندات باليوان، وهو ما خفف المخاوف من تخلفها عن سداد التزاماتها.

لكن بعض الحماس تبدد بعدما أدرك المتعاملون أنه لم يتضح بعد كيف ستتمكن الشركة من سداد القسائم على سنداتها الدولارية في الخارج التي يحين أجلها يوم الخميس.

وصعد الدولار الأسترالي 0.49 بالمئة إلى 0.7268 دولار أمريكي قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب ليجري تداوله مقابل 0.7247 دولار بارتفاع 0.2 بالمئة خلال اليوم.

ونزل الين نحو 0.2 بالمئة إلى 109.43 مقابل الدولار إذ لم يتأثر على نحو يذكر بقرار بنك اليابان إبقاء سعر الفائدة دون تغيير.

وسجل مؤشر الدولار 93.226 في المعاملات المبكرة في لندن ليحوم في نطاق غير بعيد عن أعلى مستوى سجله خلال شهر يوم الاثنين عند 93.455.

وجرى تداول اليورو عند 1.1725 دولار بعدما استقر عند أقل مستوى في شهر عند 1.1700 دولار يوم الاثنين.

كان اليورو تراجع إلى أقل مستوى في سبعة أشهر أمام الين الياباني إلى 127.93 ين مع اكتساب العملة اليابانية دعما من الحذر المسيطر على المعنويات.

واستقر اليوان الصيني وارتفع على نحو طفيف إلى 6.4748 مقابل الدولار في المعاملات الخارجية مرتفعا عن أدنى مستوى بلغه في شهر عند 6.4878 بلغه يوم الاثنين.

وبالنسبة للعملات الأخرى لم يطرأ تغير يذكر على الدولار الكندي الذي احتفظ بمكاسب سجلها يوم الثلاثاء بعد فوز الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء جاستين ترودو في انتخابات متقاربة النسب.

وصعدت العملات المشفرة بعد تراجعها في الجلسة السابقة.

وزادت البيتكوين خمسة بالمئة إلى 42754 دولارا بعدما سجلت أقل مستوى في شهر ونصف الشهر عند 39573 دولارا.

وصعدت عملة إيثر المشفرة ستة بالمئة إلى 2950 دولارا بعدما تراجعت إلى 2732 دولارا منخفضة بأكثر من 30 بالمئة عن أعلى مستوى سجلته في أربعة أشهر في وقت سابق من الشهر الجاري.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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