الدولار يتراجع عن أعلى مستوياته في شهر

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لندن (رويترز) - تراجع الدولار يوم الخميس عن أعلى مستوياته منذ شهر التي بلغها بعد أن مهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الطريق أمام رفع أسعار الفائدة العام المقبل وشجع تحسن المعنويات في الأسواق العالمية المتعاملين على بيع الدولار.

وأبدى الاحتياطي الاتحادي كذلك ميلا لتشديد السياسة النقدية ممهدا الطريق للبدء في الحد من شراء السندات في نوفمبر تشرين الثاني وبوتيرة أسرع من توقعات المحللين.

وتوقع تسعة من صناع القرار بالبنك المركزي الأمريكي وعددهم 18 رفع تكاليف الاقتراض العام المقبل مما دفع الأسواق لتوقع تقديم موعد أول رفع لسعر الفائدة إلى يناير كانون الثاني 2023.

وانخفضت عوائد الدولار والسندات مع توقع الكثيرين أن يكون الاحتياطي الاتحادي قد ترك مجالا للتراجع إذا تطلب الأمر. وساد الهدوء أسواق الصين نسبيا على الرغم من توقعات بألا تتمكن شركة التطوير العقاري إيفرجراند من الوفاء بقسيمة فائدة مستحقة على سندات يوم الخميس.

وبحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش بلغ مؤشر الدولار 93.277 بانخفاض ربع نقطة مئوية خلال يوم الخميس بعد أن ارتفع إلى 93.526.

وارتفع اليورو إلى 1.1716 دولار وهو أعلى مستوى خلال شهر كما صعد الإسترليني قبيل اجتماع بنك إنجلترا المتوقع أن يبدي ميلا لتشديد السياسة النقدية.

واستقر سعر الكرونة النرويجية أمام الدولار في حين ارتفع 0.2 بالمئة أمام اليورو قبيل اجتماع البنك المركزي المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة.

وفي وقت سابق في آسيا كانت تحركات الأسواق هادئة بسبب عطلة في اليابان واقترب اليوان من أدنى مستوياته خلال شهر أمام الدولار.

لكن الدولار الأسترالي ارتفع 0.3 بالمئة أمام الدولار إلى 0.7261 دولار.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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