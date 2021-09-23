اليابان تزيد تعهداتها للتبرع بجرعات اللقاحات إلى 60 مليون جرعة

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في قمة عبر الإنترنت يوم الخميس إن اليابان ستزيد تبرعاتها باللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 إلى مثليها لتبلغ نحو 60 مليون جرعة للدول التي تحتاجها.

ويضاف هذا التعهد إلى اتفاقات سابقة بالتبرع بنحو 30 مليون جرعة ومليار دولار لبرنامج كوفاكس الذي يهدف إلى التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 ويديره تحالف جافي ومنظمة الصحة العالمية.

وقال سوجا في المؤتمر "اليابان قدمت نحو 23 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لعدة دول ومناطق في العالم وهو ثالث أكبر تبرع باللقاحات في العالم حتى الآن".

وكانت أغلب تبرعات اليابان حتى الآن تتم عن طريق اتفاقات ثنائية مع دول آسيوية مجاورة خارج إطار برنامج كوفاكس.

وأغلب تبرعات اليابان من الجرعات المصنعة محليا من اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا.

واعتمدت اليابان بالأساس على لقاحات مستوردة من إنتاج شركتي فايزر ومودرنا في حملتها للتطعيم التي تلقى فيها 55 بالمئة من السكان تطعيما كاملا وفقا للبيانات الحكومية.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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