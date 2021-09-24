النفط يرتفع جراء المخاوف بشأن الإمدادات

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طوكيو (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وذلك لرابع يوم على التوالي بسبب مخاوف تتعلق بالمعروض العالمي عقب إعصارين في الولايات المتحدة لكن أول بيع لاحتياطيات الخام الحكومية في الصين حد مؤقتا من هذا الارتفاع.

وبحلول الساعة 0321 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت 12 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 77.37 دولار للبرميل بعد وصوله لأعلى مستوى منذ شهرين يوم الخميس وإغلاقه عند أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وارتفع سعر النفط الأمريكي ستة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 73.36 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة في أعلى مستوى له منذ بداية أغسطس آب.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع أن المخزونات تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بعد أن أدى الضرر الناجم عن إعصارين إلى ارتفاع معدلات السحب في الولايات المتحدة.

وتراجعت الأسعار لفترة وجيزة يوم الجمعة بعد أول بيع عام لاحتياطيات الدولة في الصين. واشترت شركة بتروتشاينا المملوكة للدولة وشركة هينجلي للبتروكيماويات أربع شحنات يبلغ مجموعها نحو 4.43 مليون برميل حسبما قالت مصادر مطلعة على مزاد الشراء.

وقال محللو مؤسسة وودماك قبل المزاد مباشرة إنه لن يكون له تأثير يذكر على السوق بسبب حجم البيع بالنسبة لاستهلاك الصين ووارداتها.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية- تحرير سها جادو)

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