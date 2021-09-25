استقالة باركنسون الرئيس التنفيذي للاتحاد البريطاني للتجديف

أخبار اليابان

(رويترز) - استقال آندي باركنسون الرئيس التنفيذي للاتحاد البريطاني للتجديف من منصبه بعد أداء مخيب للآمال في أولمبياد طوكيو الصيفي في وقت سابق من العام الحالي.

وحصلت بريطانيا على ميداليتين فقط في الدورة الأولمبية الأخيرة في العاصمة اليابانية وهما فضية وبرونزية في منافسات الرجال ومن ثم فشل البريطانيون في الفوز بذهبية أولمبية لأول مرة منذ دورة 1980.

وبعد الهيمنة الأولمبية تراجعت بريطانيا لتحتل المركز 14 في قائمة ميداليات التجديف بينما تصدرت نيوزيلندا القائمة لأول مرة.

وقال الاتحاد البريطاني للتجديف إن باركنسون الذي ظل في المنصب ستة أعوام استقال من أجل "استكشاف مجالات جديدة".

وقال باركنسون في بيان "أتطلع إلى تحديات جديدة كما أنني أردت منح خلفي في المنصب فرصة للإعداد والتخطيط للمستقبل".

وأضاف المسؤول المستقيل قوله "ولدي كل الثقة في الفريق والرياضيين والمدربين وطواقم الدعم وأنتظر الاحتفال مع كل الأمة بالفوز بالكثير من الميداليات في 2024".

وستقام الدورة الصيفية المقبلة في العاصمة الفرنسية باريس في 2024.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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