الجناح الياباني كوبو يغيب عن تصفيات كأس العالم للإصابة

أخبار اليابان





(رويترز) - لن يشارك صانع اللعب الياباني تاكيفوسا كوبو في مباراتي منتخب بلاده المقبلتين في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم أمام السعودية وأستراليا الشهر المقبل بعد تعرضه لإصابة في الركبة سيغيب بسببها عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع.

وأكد مدرب اليابان هاجيمي مورياسو عدم ضم كوبو (20 عاما) للتشكيلة المقبلة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ريال مايوركا في مواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني الأربعاء الماضي والتي انتهت بفوز فريق العاصمة الإسبانية 6-1.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن المدرب مورياسو قوله "ربما يستمر غيابه لفترة أطول. لكني فقط أريد منه التركيز على التعافي.

"أمامه مسيرة طويلة ولا داعي للتسرع والمخاطرة.. حتى لا تتفاقم الإصابة".

وكوبو معار من ريال مدريد إلى ريال مايوركا حاليا.

ويتأهل أول منتخبين في مجموعتي آسيا في المرحلة الأخيرة من التصفيات بشكل مباشر إلى كأس العالم بينما يلعب صاحبا المركز الثالث في المجموعتين معا ويصعد الفائز لخوض ملحق على بطاقة إضافية للظهور في قطر العام المقبل.

ويحتل المنتخب الياباني المركز الرابع بين فرق المجموعة الثانية بعد خسارته المفاجئة 1-صفر أمام نظيره العماني في الثاني من سبتمبر أيلول الجاري.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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