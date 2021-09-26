رئيس الصين يحذر من ”قتامة“ الوضع في مضيق تايوان في خطاب تهنئة للمعارضة

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تايبه (رويترز) - كتب الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطاب تهنئة يوم الأحد لزعيم حزب المعارضة الرئيسي في تايوان، المنتخب حديثا والذي تعهد باستئناف المحادثات مع بكين، يقول إن الوضع في مضيق تايوان ”معقد وقاتم“.

وانتخب حزب كومينتانج في تايوان يوم السبت إريك تشو رئيس بلدية تايبه السابق زعيما له وقال تشو إنه سيستأنف الاتصالات رفيعة المستوى المتعثرة مع الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وكثفت الضغوط العسكرية والسياسية لإجبار الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي على قبول السيادة الصينية عليها على الرغم من أن أغلب التايوانيين لا يرغبون في حكم بكين.

وقال شي في خطابه الذي نشر حزب كومينتانج نسخة منه إن الحزبين بينهما ”تواصل جيد“ يستند إلى موقفهما المشترك المناهض لاستقلال تايوان.

وأضاف شي وهو زعيم الحزب الشيوعي الحاكم كذلك ”في الوقت الراهن الوضع في مضيق تايوان معقد وقاتم. يتعين على جميع أبناء وبنات الأمة الصينية العمل معا بقلب واحد والمضي قدما معا“.

وعبر عن أمله في أن يتمكن الطرفان من التعاون من أجل ”السعي لتحقيق السلام في مضيق تايوان وإعادة الوحدة الوطنية“.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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