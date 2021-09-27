كونو: يجب مناقشة قضية الاعتراف بزواج المثليين في البرلمان الياباني

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المرشح للانتخابات الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، كونو تارو، الوزير حملة التحصين ضد كورونا، يتحدث في مناظرة نظمها الحزب الليبرالي الديمقراطي، في مقر الحزب في طوكيو، اليابان، 20 سبتمبر/ أيلول، 2021. فيليب فونج/ رويترز.
المرشح للانتخابات الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، كونو تارو، الوزير حملة التحصين ضد كورونا، يتحدث في مناظرة نظمها الحزب الليبرالي الديمقراطي، في مقر الحزب في طوكيو، اليابان، 20 سبتمبر/ أيلول، 2021. فيليب فونج/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - قال المرشح الأوفر حظا لمنصب رئيس وزراء اليابان إنه يؤيد زواج المثليين وإن القضية يجب أن تناقش في البرلمان على عكس القلق الذي طال أمده بشأن القضية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

أدلى كونو تارو، الوزير المسؤول حملة التحصين ضد كورونا في اليابان وأحد المنافسين الأربعة ليصبح الرئيس التالي للحزب الحاكم، بالتعليق في مناظرة تم بثها مباشرة على الإنترنت. وقالت منافسته سيكو نودا أيضًا إنها تدعم الاعتراف بزواج المثليين.

(من إعداد ديفيد دولان ، تحرير توبي شوبرا، النص الأصلي باللغة الإنكليزية) 

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