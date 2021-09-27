حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 231.93 مليون والوفيات 4 ملايين و955100

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واشنطن (رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 231.93 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و955100.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 690168 43003472

الهند 446918 33652745

البرازيل 594200 21343304

المملكة المتحدة 136168 7664230

روسيا 412888 7420913

فرنسا 116449 6989613

تركيا 63131 7038251

إيران 119360 5533520

الأرجنتين 114849 5249840

كولومبيا 126102 4950253

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 22110 1993767

36 - المغرب 14132 928571

41 - الأردن 10680 819783

44 - الإمارات 2090 734894

46 - تونس 24676 703059

49 - لبنان 8344 622235

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

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