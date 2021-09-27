فيدرر يدعو إلى علاقة أفضل بين لاعبي التنس ووسائل الإعلام

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(رويترز) - قال السويسري روجر فيدرر إن العلاقة بين لاعبي التنس ووسائل الإعلام يجب أن تتطور ودعا المسؤولين عن الرياضة إلى بذل المزيد لمساعدة اللاعبين الشبان على التعامل مع التعليقات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتركزت الأضواء على الصحة النفسية للاعبين بعد انسحاب اليابانية نعومي أوساكا من فرنسا المفتوحة في مايو أيار بعد خلاف مع منظمي البطولة بشأن حضور المؤتمرات الصحفية بعد المباريات وحديثها عن التأثير السلبي لتلك المؤتمرات.

وقال فيدرر، الذي يتقاسم الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بألقاب كبرى في فردي الرجال برصيد 20 لقبا مع رفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش، إن هذه المسألة تحتاج إلى إعادة تفكير.

وأضاف "أدعو اللاعبين والمسؤولين والصحفيين إلى الجلوس معا والتأكيد على أن ما يناسبك يناسبنا.

"نحتاج إلى ثورة أو على الأقل إلى تطور لما نحن عليه اليوم.

"حتى عندما أشعر بالإحباط، أعلم أنني بحاجة إلى التصرف بطريقة معينة أمام وسائل الإعلام العالمية. لاعبو التنس رياضيون محترفون لكننا بشر أيضا."

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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