اليابان تعتزم رفع حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا بالتدريج

طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي إن اليابان سترفع حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في جميع المناطق، الخميس، لأول مرة منذ ستة أشهر، بسبب انخفاض عدد الإصابات والوفيات الجديدة، وتراجع العبء عن النظام الطبي.

وانخفضت الإصابات اليومية في أنحاء البلاد من أكثر من 25 ألف إصابة في الشهر الماضي، إلى 1128 إصابة، الاثنين، لكن رفع القيود سيكون تدريجياً مع بقاء بعض القيود على المطاعم والتجمعات الكبيرة لنحو شهر. وستصدر الحكومة نظاماً للشهادات يمكن بموجبه للمطاعم الحاصلة على موافقات فقط أن تبقى مفتوحة حتى الساعة التاسعة مساء. وقال سوجا في اجتماع لمجموعة العمل المعنية بفيروس كورونا: ”بفضل التقدم في التطعيم واستخدام عقارات الأجسام المضادة المعالجة، دخلنا مرحلة يمكن فيها تقديم الخدمات الطبية بطريقة مستقرة حتى إذا حدثت درجة معينة من الإصابات“.

ستقدم الحكومة نظام اعتماد حيث يمكن للمطاعم المعتمدة فقط أن تظل مفتوحة حتى الساعة 9 مساءً وسيتم رفع الحظر المفروض على تقديم المشروبات الكحولية في كل مكان ما لم يعترض الحكام المحليون.

وقال سوغا في اجتماع لفريق العمل الخاص بفيروس كورونا ”بفضل التقدم في التطعيم وإعطاء الأدوية المضادة للأجسام المضادة، فإننا ندخل مرحلة حيث يمكن تقديم الخدمات الطبية بطريقة مستقرة حتى لو حدثت درجة معينة من العدوى“.

لقد تجنبت اليابان إلى حد كبير تفشي العدوى بشك واسع النطاق التي شوهدت في دول مثل الولايات المتحدة والهند على الرغم من أنها كانت ضعيفة وفقًا لمعايير شرق آسيا مع حوالي 1.7 مليون حالة وما يزيد قليلاً عن 17500 حالة وفاة.

أثار متحور دلتا موجة خامسة من الإصابات في اليابان دفعت العدوى إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، مما زاد من الضغط على المستشفيات لدرجة أن بعض المرضى انتهى بهم الأمر إلى الموت في المنزل دون تلقي رعاية.

لمنع اكتظاظ المستشفيات وسعت الحكومة قيود الطوارئ التي تغطي حوالي 80% من السكان حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، مما أدى إلى إقامة أولمبياد طوكيو بدون متفرجين هذا الصيف.

سيتم رفع حالة الطوارئ بعد فترة وجيزة من اختيار الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم رئيسه الجديد، الذي سيحل محل سوغا كرئيس للوزراء بفضل الأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها الحزب.

قرر سوغا عدم خوض الانتخابات بعد تراجع معدلات التأييد الشعبي بسبب تعامله مع جائحة كورونا.

في البداية تعرضت إدارته لانتقادات بسبب بطء عملية التطعيم. الآن تم تطعيم ما يقرب من 60٪ من السكان بشكل كامل وقالت الحكومة إن جميع الذين يريدون التطعيم سيحصلون عليها بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني.



أشخاص يرتدون أقنعة الوجه في محطة شيناغاوا في بداية يوم العمل وسط جائحة كورونا، في طوكيو، اليابان، 2 أغسطس/ آب 2021. كيفين كومبوس/ رويترز.