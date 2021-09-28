شركات الرقائق والشحن تدفع أسهم اليابان للهبوط عند الإغلاق

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض يوم الثلاثاء، إذ طغت خسائر ثقيلة تكبدتها أسهم شركات صناعة الرقائق والشحن على آمال المستثمرين في زخم نمو اقتصادي مطرد في ظل قيادة سياسية جديدة في الفترة التي تسبق انتخابات الحزب الحاكم.

وانخفض المؤشر نيكي 0.19 بالمئة، ليغلق عند 30183.96 نقطة بعد أن هبط بما يصل إلى 0.78 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 بالمئة إلى 2081.77 نقطة.

ربح نيكي أكثر من سبعة بالمئة منذ بداية الشهر في الفترة التي تسبق انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، والتي ستختار فعليا رئيس الوزراء الجديد.

يمكن أن يتسارع النمو الاقتصادي لليابان، إذ تستعد البلاد لرفع حالة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا في جميع المناطق يوم الخميس وسط انخفاض في حالات الإصابة بكوفيد-19.

ومن أسهم شركات الرقائق ذات الوزن الثقيل، خسر سهم أدفانتست 3.57 بالمئة، وتراجع سهم طوكيو إلكترون 1.05 بالمئة، ونزل سهم شين-إيتسو 1.47 بالمئة.

وقادت أسهم شركات الشحن الانخفاض بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو، بانخفاض 8.61 بالمئة.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html