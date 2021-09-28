رئيس وزراء اليابان يعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا في آخر سبتمبر
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طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا يوم الثلاثاء إن حكومته قررت رفع حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في جميع المناطق في نهاية الشهر وسط انخفاض مطرد في عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19.
وأضاف سوجا أنه سيتم تخفيف القيود المفروضة على الحانات والمطاعم على مراحل.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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