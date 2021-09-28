رئيس وزراء اليابان يعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا في آخر سبتمبر

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رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا‭‭‭ في طوكيو بصورة من أرشيف رويترز.
رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا‭‭‭ في طوكيو بصورة من أرشيف رويترز.

طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا‭‭‭ ‬‬‬يوم الثلاثاء إن حكومته قررت رفع حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في جميع المناطق في نهاية الشهر وسط انخفاض مطرد في عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19.

وأضاف سوجا أنه سيتم تخفيف القيود المفروضة على الحانات والمطاعم على مراحل.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز