زعيم كوريا الشمالية: سياسة واشنطن العدائية لم تتغير في ظل إدارة بايدن

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سول (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قوله إن التهديدات العسكرية الأمريكية والسياسة العدائية لم تتغير مع تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة.

وأضاف أن اقتراح واشنطن إجراء محادثات هو ستار للسياسة العدائية.

وأعرب كيم عن استعداده لإعادة فتح الخطوط الساخنة بين شطري كوريا اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول.

وقال إن الأمر يعود إلى كوريا الجنوبية لاستمرار المواجهة أو العمل على تعزيز علاقات جديدة مع بيونجيانج.

وأضاف أنه لا توجد أسباب تدفع كوريا الشمالية لاستفزاز سول أو الإضرار بها.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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