حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 233.22 مليون والوفيات 4 ملايين و977224

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 233.22 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و977224.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 694432 43325632

الهند 33716451

‭‭‭447‬‬751‭‭‬‬‬

البرازيل 21381790

‭‭‭‬‬446‭‭595‬‬‬

المملكة المتحدة 136525‭‭‬‬‬ 7771294

روسيا 415376 7487138

تركيا 7094331

‭‭‭63576‬‬‬

فرنسا 116615 7002393

إيران 5572962

‭‭‭‬‬120160‭‭‬‬‬

الأرجنتين 115039 5253765

كولومبيا 126219 4954376‭‭‬‬‬

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 22221 2000869

37 ‬‬‬‬- المغرب 14248 931973

‭‭‭41‬‬‬ - 10710 822892

الأردن

46 - الإمارات 2095 735727

47 ‬- تونس 24842 706314

49 - لبنان 8374 623609

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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