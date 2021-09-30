الدولار يقترب من أعلى مستوياته في عام والدولار الأسترالي يرتفع

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - اقترب سعر الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في عام أمام العملات الرئيسية يوم الخميس وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقلص تدريجيا إجراءات التحفيز اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني في حين استفاد الدولار الأسترالي المرتبط بالسلع الأولية من ارتفاع أسعار الحديد الخام.

وحقق الدولار، الذي يعتبر ملاذا آمنا، مكاسب كبيرة في جلستي التداول الأخيرتين وسط مخاوف من أن يسحب الاحتياطي الاتحادي دعمه للاقتصاد في وقت يتباطأ فيه النمو العالمي ويرتفع التضخم. وساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة في دعم الدولار.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 94.327 دون تغيير يذكر عن مستواه يوم الأربعاء عندما بلغ 94.435 للمرة الأولى منذ أواخر سبتمبر أيلول العام الماضي.

وبلغت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 1.5341 بالمئة قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو حزيران الذي بلغ 1.5670 بالمئة يوم الثلاثاء.

وسجل الدولار 111.97 ين دون تغيير يذكر عن سعره يوم الأربعاء الذي بلغ 112.05 ين لأول مرة منذ فبراير شباط 2020. والين في طريقه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ مارس آذار.

واستقر سعر اليورو عند 1.15995 دولار قرب أدنى مستوياته في 14 شهرا البالغ 1.15895 دولار الذي سجله الأربعاء.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.7206 دولار بعد هبوطه بنسبة 0.9 مساء الأربعاء مع ارتفاع أسعار الحديد الخام قبيل عطلة في الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.34357 دولار لكنه ظل قرب أدنى مستوياته في تسعة أشهر البالغ 1.3412 دولار الذي سجله مساء الأربعاء وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وفي سوق العملات المشفرة ارتفع سعر بتكوين بنسبة خمسة بالمئة إلى 43567 دولارا وزاد سعر إيثر بنسبة 6.4 بالمئة إلى 3034.09 دولار.

وانخفضت العملتان بين 20 و27 بالمئة عن ذروتيهما في سبتمبر أيلول.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html