وسائل إعلام: اليابان قد تعلن زواج الأميرة ماكو بحلول الجمعة

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام أن من المتوقع أن تعلن وكالة رعاية القصر الإمبراطوري في اليابان رسميا زواج الأميرة ماكو من زميل دراسة سابق قريبا وربما يوم الجمعة، بعد أعوام من التدقيق المكثف الذي ألقى بظلاله على خطبتها.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن التفاصيل لم تتأكد حتى الآن، لكن الثنائي سيتخليان عن مليون دولار كان من حق الأميرة الحصول عليها دفعة واحدة وذلك لأنها ستتخلى عن لقبها الملكي.

وأعلنت خطبة ماكو (29 عاما) حفيدة الإمبراطور السابق أكيهيتو على زميلها السابق كي كومورو في 2017. لكن الزواج تأجل بعد أنباء عن خلاف مالي بين والدة كومورو وخطيبها السابق.

وأضاف التقرير أنهما سيوثقان زواجهما في مكتب حكومي محلي، في حين سيجري تعديل سجلات العائلة الإمبراطورية لتظهر خروج الأميرة منها.

وقال متحدث باسم وكالة رعاية القصر لرويترز يوم الخميس إن الوكالة، التي لم تصدر أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن الزواج ولا المبلغ الذي يحق للأميرة الحصول عليه، ليس لديها تعليق على الأمر.

وعاد خطيب الأميرة، الذي يدرس القانون في نيويورك، إلى طوكيو يوم الاثنين لأول مرة منذ ثلاثة أعوام. وأثار جدلا في الصحف الشعبية والبرامج التلفزيونية بسبب شعره المصفف على هيئة ذيل حصان.

وبدأ الجدل بشأن الزواج عندما نشرت واحدة من الصحف الشعبية تقريرا ذكرت فيه أن خطيب والدة كومورو السابق زعم أنها وابنها عجزا عن رد دين قيمته نحو 35 ألف دولار.

وقال كومورو إن خطيب والدته السابق منحها المال كهدية وليس على سبيل القرض.

وأرجأت وكالة رعاية القصر عدة مراسم للخطوبة بعد هذه الفضيحة، ولم تقم بأي ترتيبات بشأنها منذ ذلك الحين.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html