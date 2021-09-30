جدول- حيازات بنوك مركزية من الذهب وفقا لبيانات صندوق النقد

أخبار اليابان





(رويترز) - يوضح الجدول التالي حيازات عدد من البنوك المركزية من الذهب، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي في 30 سبتمبر أيلول:

جميع الأرقام بالطن.

يونيو 2021 يوليو 2020 أغسطس 2021

الأرجنتين 61.74 61.74 61.74

أستراليا 73.84 73.84 71.85

فرنسا 2436.32 2436.38 2436.38

ألمانيا 3359.12 3359.09 3359.09

المجر 94.49 94.49 94.49

الهند 703.71 711.17 --

إيطاليا 2451.84 2451.84 2451.84

اليابان 845.97 845.97 845.97

قازاخستان 385.94 387.39 392.67

هولندا 612.45 612.45 612.45

بولندا 231.77 229.91 --

البرتغال 382.57 382.57 382.57

قطر 59.83 57.65 56.72

روسيا 2292.31 2295.42 2295.42

السعودية 323.07 323.07 --

سويسرا 1040 1040 --

تركيا 712.37 711.02 703.18

المملكة المتحدة 310.29 310.29 310.29

الولايات المتحدة 8133.46 8133.46 8133.46

أوزبكستان 358 366.40 375.10

(مكتب السلع الأولية في بنجالورو - إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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