الصحة العالمية ومجلس الممرضين: أفريقيا متأخرة في تطعيمات كورونا

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جنيف/نيروبي (رويترز) - قالت منظمة الصحة العالمية والمجلس الدولي للممرضين والممرضات يوم الخميس إن 15 دولة أفريقية فقط من أصل 54 دولة في القارة وصلت نسبة من تلقوا لقاحات الوقاية من كوفيد-19 فيها بالكامل إلى عشرة بالمئة من السكان بينما لا يزال العديد من العاملين في قطاع الصحة الأكثر عرضة للمرض في خطر.

ودعت الجهتان إلى تسريع وتيرة توزيع ومنح اللقاحات لمن هم أكثر عرضة للخطر في القارة في ظل ما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه ”غموض في خطط إيصال اللقاحات“ و”اختناقات“ في توزيعها في أفريقيا.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تطعيم عشرة بالمئة على الأقل من العاملين في القطاع الصحي في كل دولة في موعد نهائي حل يوم الخميس وهو هدف قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنه تحقق فيما يقرب من 90 بالمئة من الدول مرتفعة الدخل.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي في برازافيل في بيان إن نصف الدول الأفريقية التي وصلتها لقاحات للوقاية من كوفيد-19، وعددها 52 دولة، طعمت بالكامل اثنين بالمئة أو أقل من عدد سكانها.

وقال هوارد كوتون الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للمرضين والممرضات لرويترز إن المجلس حلل بيانات من تسع دول أفريقية.

وأظهر ذلك أن نحو ثلث العاملين في قطاع الصحة لا يزالون في انتظار تلقي جرعتهم الأولى من اللقاح وأن نحو عشرة بالمئة فقط تلقوا الجرعتين.

وقال كوتون إن بعض الدول الغنية في ذات الوقت تعطي جرعات تنشيطية وبدأت في تطعيم الشبان.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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