كوريا الجنوبية تمدد قيود التباعد الاجتماعي مع زيادة إصابات كورونا

أخبار اليابان





سول (رويترز) - مددت كوريا الجنوبية يوم الجمعة قيود التباعد الاجتماعي بهدف مكافحة جائحة فيروس كورونا لمدة أسبوعين، وعرضت مزيدا من الحوافز لتشجيع المواطنين على التطعيم مع تزايد حالات الإصابة خاصة في العاصمة.

ودفعت الزيادة السريعة في عدد الإصابات في منطقة سول، السلطات إلى تمديد قيود التباعد الاجتماعي إلى 17 أكتوبر تشرين الأول، والتي شملت حظر تجمع أكثر من شخصين في المنطقة بعد السادسة مساء.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن السلطات سجلت 2486 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس، بعدما تجاوز العدد اليومي 3000 للمرة الأولى الأسبوع الماضي.

وقال لي كي إيل نائب وزير الصحة في إفادة صحفية إن الأسبوعين القادمين فترة مهمة بينما تراجع الحكومة سياستها لمكافحة الفيروس لتسهيل العودة تدريجيا إلى الأنشطة الطبيعية اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.

ومن بين الحوافز الجديدة التي وضعتها السلطات للتشجيع على التطعيم، قال نائب الوزير إن من الممكن تنظيم حفلات زفاف تضم ما يصل إلى 199 فردا إذا حصل 150 منهم على التطعيمات كاملة.

وتلقى حوالي 77 بالمئة من سكان البلاد وعددهم 52 مليون نسمة جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكوفيد-19 حتى يوم الخميس، بينما حصل حوالي 50 بالمئة على التطعيمات كاملة.

وتستهدف الحكومة تطعيم 80 بالمئة من جميع البالغين بنهاية أكتوبر تشرين الأول.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html