الدولار يتجه صوب أفضل أسبوع في أشهر مع ترقب لتشديد نقدي في أمريكا

أخبار اليابان





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سنغافورة (رويترز) - بدأ الدولار الربع الأخير من 2021 قرب أعلى مستوياته في العام، ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ يونيو حزيران إذ يتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يبدو أنه يميل إلى التشديد النقدي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من نظرائه الرئيسيين.

كما تلقى الدولار الدعم باعتباره أصل ملاذ آمن من الحذر الذي يسود المعنويات في السوق بسبب مخاوف كوفيد-19، وتذبذب النمو الصيني وعدم إحراز تقدم في واشنطن قبل موعد نهائي يلوح في الأفق لرفع سقف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة.

واستقر مؤشر الدولار عند 94.287، بعد أن ربح 1.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أواخر يونيو حزيران.

كما استقر اليورو يوم الجمعة عند 1.1578 دولار، لكنه انخفض 1.3 بالمئة تقريبا في الأسبوع، ونزل عن مستوى دعم رئيسي عند نحو 1.16 دولار، ليلامس أدنى مستوياته منذ يوليو تموز 2020.

وارتفع الين عن أدنى مستوى في 19 شهرا الذي بلغه أثناء الليل لكنه خسر 0.6 بالمئة في الأسبوع ومثلي هذا القدر في أسبوعين إذ أدى ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية إلى استقطاب التدفقات من اليابان إلى الدولار. وسجلت العملة اليابانية في أحدث تعاملات 111.21 للدولار.

وعوائد الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات مرتفعة للأسبوع السادس على التوالي وترتفع العوائد الحقيقية لأجل عشر سنوات، المخصوم منها التضخم، بوتيرة أسرع بكثير من نظيراتها في أوروبا.

وسجلت العملات المرتبطة بالسلع الأولية قفزة مقابل الدولار يوم الخميس عقب تقرير لبلومبرج أفاد أن الصين وجهت شركات الطاقة بتدبير إمدادات للشتاء بأي تكلفة، لكنها عادت للتعرض لضغوط اليوم الجمعة.

وتسارع بكين لتسليم المزيد من الفحم للمرافق لاستعادة الإمدادات في ظل أزمة كهرباء تسببت في اضطراب الأسواق بسبب تأثيرها السلبي المحتمل على النمو الاقتصادي.

ونزل الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7203 دولار أمريكي وتراجع 3.6 بالمئة في الربع الثالث من العام، مسجلا أسوأ أداء بين عملات مجموعة الدول العشر الكبرى مقابل الدولار، إذ انخفضت بشدة أسعار الحديد الخام، وهو سلعة التصدير الرئيسية لأستراليا. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.6882 دولار أمريكي.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة ليتداول فوق أدنى مستوى في تسعة أشهر بقليل عند 1.3452 دولار.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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