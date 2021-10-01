مطاعم اليابان تستقبل الزوار بعد تخفيف قيود كوفيد-19

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أثرت الرياح العاصفة والأمطار على الأجواء الاحتفالية في طوكيو يوم الجمعة بعد السماح للمطاعم بتقديم المشروبات الكحولية والبقاء مفتوحة الأبواب لفترة أطول بعد تخفيف أحدث حالة طوارئ مرتبطة بمكافحة جائحة كوفيد-19.

وتخفف اليابان بحذر قيود مكافحة الجائحة التي كانت مفروضة في معظم أنحاء البلاد لنحو ستة أشهر. وسجلت طوكيو يوم الجمعة 200 إصابة في انخفاض حاد عن أكثر من 5000 يوميا في أغسطس آب في ذروة موجة خامسة نتجت عن تفشي السلالة دلتا التي فرضت ضغوطا شديدة على النظام الصحي.

واستعدت المطاعم الكبيرة والصغيرة يوم الجمعة لاستقبال الزوار على الرغم من هطول أمطار غزيرة.

لكن بعض القيود ستظل سارية.

ويمكن للمطاعم والحانات تقديم المشروبات الكحولية حتى الثامنة مساء فحسب، على أن تغلق أبوابها في التاسعة. وقالت الحكومة إنه قد يجري رفع هذه القيود مع تطبيق نظام للتحقق من تلقي الشخص اللقاح المضاد للمرض أو خضوعه لفحص يثبت خلوه من الفيروس، لكن تفاصيل هذه الخطة لا تزال أولية.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)

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