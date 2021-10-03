البحرينية كالكيدان تسجل رقما قياسيا بسباق 10 آلاف متر

أخبار اليابان





(رويترز) - حطمت العداءة البحرينية كالكيدان جيزاهيجني الرقم القياسي العالمي لسباق 10 آلاف متر للسيدات عندما قطعت المسافة يوم الأحد في جنيف السويسرية في 29 دقيقة و38 ثانية وتفوقت بفارق خمس ثوان على الرقم العالمي السابق.

وكانت كالكيدان (30 عاما) المولودة في إثيوبيا توجت بفضية السباق في أولمبياد طوكيو الصيفي في أغسطس آب الماضي.

واحتلت الكينية أنييس تيروب المركز الثاني تلتها مواطنتها سيليفين تشيسبول.

وكانت الكينية جوسلين جيبكوسجي سجلت الرقم القياسي العالمي السابق وهو 29 دقيقة و43 ثانية في 2017.

وفي سباق 10 آلاف متر رجال توج الكيني كيبيووت كاندي بطل العالم في سباق نصف الماراثون بالمركز الأول بعد أن سجل 26 دقيقة و51 ثانية.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html