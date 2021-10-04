حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 235.08 مليون والوفيات 4 ملايين و009675
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 235.08 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و009675.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 703427 43757955
الهند 448817 33813903
البرازيل 597723 21459117
المملكة المتحدة 136953 7900680
روسيا 418906 7586536
تركيا 64626 7237018
فرنسا 116798 7027059
إيران 121109 5624128
الأرجنتين 115239 5259352
إسبانيا 86463 4961128
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
22 - العراق 22365 2009678
37 - المغرب 14339 935332
10736 825245
41 -
الأردن
46 - الإمارات 2102 736708
47 - تونس 24921 707983
49 - لبنان 8406 625974
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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