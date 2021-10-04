النفط يتراجع قبل اجتماع لأوبك+ بشأن سياسة التوريد

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طوكيو (رويترز) - هبطت أسعار النفط يوم الاثنين قبل اجتماع تعقده أوبك+ بشأن سياسة التوريد والذي قد يقرر ما إذا كان الارتفاع الذي شهدته الأسعار في الآونة الأخيرة يمكن أن يستمر مع تعافي العالم بشكل متقطع من جائحة كوفيد-19.

وتراجع سعر خام مزيج برنت 24 سنتا أو0.3 في المئة إلى 79.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0143 بتوقيت جرينتش.

وارتفع برنت 1.5 في المئة الأسبوع الماضي في رابع زيادة أسبوعية على التوالي.

وانخفض سعر النفط الأمريكي 27 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 75.61 دولار للبرميل بعد ارتفاعه في الأسابيع الستة الماضية.

وارتفعت أسعار النفط وسط تعطل الإمدادات وانتعاش الطلب العالمي مما دفع برنت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريبا فوق 80 دولارا.

وقالت (إيه.إن.زد ريسيرش) في مذكرة إن الاستعداد للمخاطرة "تعزز من خلال الثقة المتزايدة في حدوث ارتفاع قوي في النمو العالمي .. حيث يركز المستثمرون على اجتماع أوبك+ المقبل".

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في وقت لاحق يوم الاثنين.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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