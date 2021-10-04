أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - تم انتخاب فوميو كيشيدا رسميا رئيسا لوزراء اليابان يوم الاثنين بعد فوزه بأغلبية الأصوات في مجلسي البرلمان.

ومن المقرر الإعلان عن أعضاء مجلس الوزراء الجدد في عهد كيشيدا، الذي سيخلف يوشيهيدي سوجا في وقت لاحق يوم الاثنين.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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