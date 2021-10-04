متحف إندونيسي مصنوع من الأكياس والزجاجات البلاستيكية يسلط الضوء على أزمة المحيطات

أخبار اليابان





جريسيك (إندونيسيا) (رويترز) - أنشأ أنصار حماية البيئة في إندونيسيا والذين يحرصون على أن يبعثوا رسالة حول الأزمة المتفاقمة المتعلقة بالتخلص من النفايات البلاستيكية في المحيطات في العالم متحفا مصنوعا بالكامل من البلاستيك لإقناع الناس بإعادة التفكير في عاداتهم ورفض الأكياس والزجاجات التي تستخدم مرة واحدة.

استغرقت إقامة المعرض في الهواء الطلق في مدينة جريسيك في جاوة الشرقية ثلاثة أشهر ويتألف من أكثر من 100 ألف قطعة من النفايات البلاستيكية التي تم جمعها كلها من أنهار وشواطئ ملوثة.

والقطعة الأساسية في المتحف تمثال لآلهة الرخاء ”ديوي سري“ عند سكان جاوة. وصُنعت تنورتها الطويلة من أكياس تستخدم مرة واحدة للأدوات المنزلية.

وقال مؤسس المتحف بريجي أريساندي ”نريد إرسال معلومات إلى الناس للكف عن استهلاك البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة.

”يصعب إعادة تدوير هذه المواد البلاستيكية ... اعتبارا من اليوم علينا الكف عن استهلاك البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة لأنه سيلوث محيطنا وهو أيضًا مصدر غذائنا“.

وتعد مشكلة البلاستيك حادة بشكل خاص في إندونيسيا التي تحتل المركز الثاني بعد الصين من حيث حجم البلاستيك الذي يتم التخلص منه في البحار.

وبالإضافة إلى الفلبين وفيتنام فإن الدول الأربع مسؤولة عن أكثر من نصف المواد البلاستيكية الملقاة في المحيطات وقد أدت الجهود الإندونيسية لتنظيم استخدام العبوات البلاستيكية إلى نتائج مختلطة.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html