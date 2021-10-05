أو.سي.آي وأدنوك تخططان لطرح عام أولي لحصة 13.8% من المشروع المشترك فرتيجلوب

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دبي (رويترز) - قالت فرتيجلوب يوم الثلاثاء إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة إنتاج الكيماويات أو.سي.آي تخططان لطرح عام أولي لحصة 13.8 بالمئة من أسهم مشروع الأسمدة المشترك في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأضافت أن الصفقة ستكون أول إدراج داخلي لشركة منطقة حرة في الإمارات.

وقالت فرتيجلوب في بيان إن من المتوقع أن تحتفظ أو.سي.آي، المدرجة في بورصة يورونكست والمدعومة من رجل الأعمال الملياردير المصري ناصف ساويرس، بأغلبية في الشركة، بينما من المتوقع أن تمتلك أدنوك 36.2 بالمئة بشكل غير مباشر بعد الطرح العام الأولي.

تأسست فيرتيجلوب في 2019 بعد أن جمعت أو.سي.آي وأدنوك أصولهما في الأمونيا واليوريا، إذ تمتلك أو.سي.آي 58 بالمئة وتمتلك أدنوك حصة 42 بالمئة المتبقية.

وفي أبريل نيسان، قالت مصادر لرويترز إن الشركتين تدرسان طرحا عاما أوليا لفرتيجلوب، والذي قالت إنه قد يجمع ما لا يقل عن مليار دولار.

ومن المقرر عرض الأسهم على مستثمرين أفراد في الإمارات ومستثمرين مؤهلين من المؤسسات في دول أخرى أيضا.

وسيتحدد سعر السهم بعد عملية بناء دفتر الاكتتاب، ويمكن تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل التسعير.

الإمارات لديها سلطات قضائية داخلية وخارجية، منها المراكز المالية أسواق أبوظبي العالمية ومركز دبي المالي العالمي، وكلاهما لهما أنظمة قانونية مصممة على غرار النظام الإنجليزي.

وفي أغسطس آب، قالت أدنوك إنها اتفقت، بالشراكة مع فرتيجلوب، على بيع الأمونيا الزرقاء لإدمتسو في اليابان من أجل عملياتها في التكرير والبتروكيماويات.

(تغطية صحفية يوسف سابا - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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