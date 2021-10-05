نيكي يهبط لقاع شهر مع تأثير مخاوف التضخم على أسهم النمو

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - تراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في شهر يوم الثلاثاء مع تضرر أسهم النمو بشدة، إذ أدى صعود أسعار النفط إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم والتشديد النقدي على مستوى العالم.

وهبط المؤشر نيكي 2.19 بالمئة ليغلق عند 27822.12 نقطة.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.33 بالمئة إلى 1947.75 نقطة، ليكون أعلى من متوسطه المتحرك في 200 يوم البالغ 1927.

وهذه سابع جلسة من الخسائر لكلا المؤشرين اللذين بلغا أدنى مستوى لهما منذ أواخر أغسطس آب.

وقال ماسايوكي دوشيدا كبير محللي السوق لدى راكوتن سيكيوريتيز "هناك شعور بأن الافتراض الذي كان لدى المستثمرين بأن التضخم سيكون مؤقتا وأن الأرباح ستستمر في التعافي ربما يتبدد".

وقال بعض المتعاملين في السوق إن اقتراح رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا برفع الضرائب على مكاسب رأس المال قوض المعنويات أيضا.

وجاء أداء أسهم النمو التي استفادت من أسعار الفائدة المنخفضة دون المستوى بشدة، مع انخفاض مؤشر أسهم النمو على توبكس 1.9 بالمئة.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

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