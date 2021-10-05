ديجينيك مدافع استراليا يغيب عن مواجهتي عمان واليابان بعد إصابته بكورونا

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ملبورن (رويترز) - أعلن منتخب استراليا لكرة القدم يوم الثلاثاء استبعاد المدافع ميلوش ديجينيك من مواجهتي عمان واليابان في تصفيات كأس العالم بعد إصابته بكوفيد-19.

وسيحل بايلي رايت محل مدافع فريق رد ستار بلجراد في تشكيلة جراهام أرنولد مدرب استراليا لمواجهة عمان يوم الخميس في الدوحة واليابان الأسبوع المقبل في سايتاما ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وقال منتخب استراليا في إفادة صحفية "لا يعاني ديجينيك من أي أعراض لكنه استبعد من المباراتين المقبلتين في تصفيات كأس العالم بعد اكتشاف إصابته بكوفيد-19 قبل السفر".

ووصل 15 لاعبا من تشكيلة استراليا المؤلفة من 25 لاعبا بالفعل إلى الدوحة وسيصل باقي الفريق في وقت لاحق اليوم.

وتتصدر استراليا المجموعة الثانية بعد الفوز على الصين وفيتنام.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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