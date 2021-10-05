وزير الطاقة القطري: الوضع الحالي في سوق الغاز غير صحي

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لندن (رويترز) - قال وزير الطاقة القطري يوم الثلاثاء إن الوضع الحالي لسوق الغاز ليس صحيا، ودعا إلى بذل جهود مشتركة نحو تحقيق تحول الطاقة.

وقال سعد الكعبي على هامش مؤتمر يعقد عن بعد للغاز الطبيعي المسال في اليابان "الوضع الحالي للسوق غير صحي"، مشيرا إلى قلة الإمدادات والاضطرابات والظروف الجوية التي أدت إلى قفزة في الأسعار مع استمرار تنامي الطلب.

وقال الكعبي إن الوقت حان "لتجنيب المشاعر" وإدراك أنه لا يمكن تحقيق تحول ناجح للطاقة من جانب المنتجين وحدهم، وأنه يجب أن يكون جهدا مشتركا يشمل المستخدمين النهائيين.

كان الوزير، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول المملوكة للدولة أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، قد قال في سبتمبر أيلول إن أسعار الغاز المرتفعة حاليا تعكس قلة الاستثمار فضلا عن نقص الإمدادات، لكنه لا يعتبر الوضع أزمة.

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا وآسيا هذا العام إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما دفع المصنعين لتقليص النشاط من إسبانيا إلى بريطانيا ويثير أزمات كهرباء في الصين.

وتشهد أسواق الغاز الطبيعي الإقليمية في الولايات المتحدة قفزة في أسعار موسم الشتاء الحالي مع بلوغ مستويات غير مسبوقة عالميا، مما يشي بأن تكاليف الطاقة التي تسبب صداعا في أوروبا وآسيا ستؤثر على أكبر منتج للغاز في العالم في المستقبل القريب.

(تغطية صحفية مروة رشاد - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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