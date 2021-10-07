قطر تنقل فريق الكريكيت الأفغاني إلى الدوحة للتدريب

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دبي (رويترز) - قال مسؤول قطري إن فريق الكريكيت الوطني الأفغاني للرجال كان من بين أكثر من 300 شخص على متن رحلة مدنية مستأجرة غادرت كابول متجهة إلى الدوحة يوم الأربعاء.

وكتبت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية على تويتر تقول إن الفريق سافر بناء على طلب حكومة طالبان حتى يتمكن من المشاركة في معسكر تدريبي قبل "البطولة المقبلة". ومن المقرر أن يشارك الفريق هذا الشهر في بطولة كأس العالم العشرين في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت لولوة الخاطر إن هناك مواطنين من اليابان وبلجيكا وإيرلندا وبريطانيا وألمانيا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا والسويد وكندا على متن الطائرة وصحفيين أفغان.

وهذه سادس رحلة طيران قطرية مستأجرة تنطلق من كابول وعلى متنها أكبر عدد من الركاب منذ انسحاب القوات الأمريكية في أغسطس آب.

وأظهر مقطع مصور، نشرته لولوة الخاطر على تويتر، طائرة للخطوط الجوية القطرية تقلع من مطار كابول. وقطر الحليف الوثيق للولايات المتحدة هي المحاور الرئيسي بين الغرب وطالبان.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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