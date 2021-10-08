زلزال شدته 6.1 درجة يهز طوكيو ولا إنذار من تسونامي

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن زلزالا قويا بلغت شدته المبدئية 6.1 درجة ضرب العاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها يوم الخميس، وتسبب في توقف خطوط قطارات وانقطاعات في التيار الكهربائي لكن لم ترد تقارير بشأن حدوث أضرار كبيرة.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال الذي وقع في الساعة 1041 مساء (1341 بتوقيت جرينتش) تجاوزت قوته خمس درجات بمقياس شدة الزلازل الياباني، في مستوى قد يلحق أضرارا بالمباني ويؤدي إلى انقطاع في التيار الكهربائي.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن مركز الزلزال يقع في مقاطعة تشيبا شرقي طوكيو، مضيفة أنه لا يوجد خطر من حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.

وقامت الحكومة بتشكيل قوة مهام للتعامل مع الطوارئ.

وذكرت هيئة الإذاعة أن أربعة أشخاص أُصيبوا في تشيبا، وعرضت صورا لمبنى من طابقين اندلعت فيه النار في مقاطعة سايتاما المجاورة.

وقالت قناة تي.بي.إس الخاصة إن عدة أنابيب للمياه انفجرت في طوكيو، بينما أبلغت شركة كهرباء طوكيو بنحو 250 انقطاعا للكهرباء في المدينة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن عدة خطوط للقطارات والمترو في طوكيو وتشيبا أوقفت خدماتها بعد حدوث الزلزال، لكنها استأنفت العمل بعد ذلك.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)

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