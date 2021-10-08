في ختام قمة قادة الأديان.. البابا يدعو لتحويل أموال السلاح للطعام واللقاحات

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روما (رويترز) - وصف البابا فرنسيس، في ختام اجتماع قادة الأديان في روما، تجارة السلاح بأنها آفة للإنسانية، قائلا يوم الخميس إن الأموال التي تُنفق على الأسلحة يجب تحويلها لإطعام الجياع وتوزيع اللقاحات بشكل عادل.

وقال في كلمته بهذه المناسبة أمام مدرج الكولوسيوم القديم ”سلاح أقل وطعام أكثر، نفاق أقل وشفافية أكثر، لقاحات أكثر تُوزع بعدالة وأسلحة أقل يجري تسويقها دون تمييز“.

وتحدث فرنسيس بعد كلمات لقادة دينيين مسلمين ويهود ومسيحيين آخرين وللمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أجرت محادثات مع البابا في وقت سابق يوم الخميس.

وقال ”الحرب تتلاعب بأرواح البشر. كذلك الأمر بالنسبة للعنف وآفة تجارة الأسلحة المزدهرة التي غالبا ما تتم وراء الكواليس وتغذيها تدفقات الأموال بشكل سري“.

ودعا فرنسيس في السابق إلى نزع السلاح وفرض حظر شامل على الأسلحة النووية.

وأضاف ”دعونا نحث دون لبس على إلقاء السلاح وخفض الإنفاق العسكري من أجل توفير الاحتياجات الإنسانية وتحويل أدوات الموت إلى أدوات للحياة“.

وتُنظم جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، وهي جماعة تهتم بالسلام والأعمال الخيرية حول العالم، اجتماع قمة قادة الأديان في روما منذ عام 1986.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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