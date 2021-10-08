حقائق- إصابات كورونا العالمية تتجاوز 236.76 مليون والوفيات 5 ملايين و37770

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 236.76 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و37770.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 709941 44153159

الهند 449856 33894312

البرازيل 599359 21516967

المملكة المتحدة 137417 8047361

روسيا 422538 7690110

تركيا 65555 7356087

فرنسا 116991 7043316

إيران 122012 5674083

الأرجنتين 115379 5263219

إسبانيا 86621 4971310

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 22473 2018667

37 ‬‬‬‬- المغرب 14390 936963

‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭41‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 10783 830944

‬‬ - الأردن

46 - الإمارات 2109 737373

47 ‬- تونس 24968 709001

49 - لبنان 8421 626929

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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