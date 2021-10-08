كليسترز تخرج سريعا من بطولة إنديان ويلز للتنس لكن تريد مواصلة القتال

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(رويترز) - قالت كيم كليسترز المصنفة الأولى على العالم سابقا إنها كانت تدرك أن عودتها إلى التنس لن تكون سهلة بعد هزيمة اللاعبة البلجيكية في الدور الأول ببطولة إنديان ويلز أمام كاترينا سينياكوفا، لتخسر بذلك مبارياتها الخمس منذ عودتها من الاعتزال.

وخسرت اللاعبة البالغ عمرها 38 عاما، التي اعتزلت للمرة الثانية في 2012 لكن عادت للمنافسات في فبراير شباط من العام الماضي، بنتيجة 6-1 و2-6 و6-2 أمام اللاعبة التشيكية.

وخضعت كليسترز إلى جراحة في الركبة في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي وعادت إلى الملاعب في بطولة شيكاجو الأسبوع الماضي، حيث خسرت في الدور الأول أمام التايوانية هسيه سو-وي.

وأبلغت كليسترز الصحفيين "الأسبوع الماضي في شيكاجو بدأت جيدا لكن في بعض الأشواط لم أكن حقا في أجواء المباراة.

"هنا أيضا كنت أبحث عن الإيقاع والتوقع وقراءة المنافس والتعود على اللعب في ملعب أكبر مرة أخرى".

وأضافت "شققت طريقي إلى المباراة جيدا في المجموعة الثانية، وضغطت عليها نوعا ما بشكل أفضل قليلا. بشكل عام، هناك بالتأكيد لحظات أشعر فيها بأنني في حالة جيدة حقا، وهناك لحظات أشعر فيها بعدم الاتساق.

"هذا جزء من هذه العملية بشكل عام، لن تكون رحلة سلسة وهذا ما سأحاول تحسينه في كل مرة أخوض فيها مباراة".

وتأخرت كليسترز 3-صفر في المجموعة الأولى في ظل معاناتها في تسديد ضربات الإرسال.

لكن كليسترز الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى قلبت الطاولة في المجموعة الثانية، وأمطرت منافستها بالتسديدات الناجحة لتسعد الجماهير في صحراء جنوب كاليفورنيا.

وانقلبت الأمور مرة أخرى لصالح اللاعبة التشيكية في الشوط الخامس من المجموعة الحاسمة عندما أهدرت كليسترز تسديدة أمامية سهلة في نقطة الفوز بالشوط.

وتلتقي سينياكوفا، المصنفة الأولى على العالم سابقا في الزوجي والحاصلة على ذهبية أولمبياد طوكيو بجانب باربورا كريتشيكوفا، مع المصنفة العاشرة أنجليك كيربر التي جنبتها القرعة خوض الدور الأول.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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