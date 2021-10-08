مدرب منتخب الساموراي: فرصة التأهل قائمة رغم الخسارة أمام السعودية

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كأس العالم - تصفيات آسيا - المجموعة الثانية - السعودية - اليابان - مدينة الملك عبدالله الرياضية، جدة، السعودية - 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 مدرب اليابان هاجيمي مورياسو خلال المباراة. أحمد يسري/ رويترز.



(رويترز) - قال هاجيمي مورياسو مدرب اليابان إنه ما زال يعتقد أن المنتخب الياباني ”الساموراي الأزرق“ يمكن أن يتأهل لنهائيات كأس العالم العام المقبل على الرغم من تعرضه للخسارة الثانية في أول ثلاث مباريات آسيوية في تصفيات الدور الثالث.

تركت الخسارة 1-0 في جدة يوم الخميس اليابان متأخرة بست نقاط عن منافسها السعودي وكذلك أستراليا في الصدارة قبل مواجهة يوم الثلاثاء مع منتخب أستراليا في سايتاما.

مع ضمان المركزين الأول والثاني فقط التأهل مباشرة لنهائيات العام المقبل، ستواجه اليابان في أحسن الأحوال طريقًا غير مباشر إلى قطر عبر مباراتين فاصلتين إذا فشلت في العودة إلى السباق خلال آخر سبع مباريات في المجموعة.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن مورياسو قوله عقب الخسارة في السعودية ”لقد تعبنا وفقدنا إيقاعنا، وذلك عندما استفادوا وسجلوا فينا“.

”إذا لم نستسلم، أعتقد أنه لا يزال بإمكاننا الفوز بتذكرة إلى كأس العالم“.

انتشر هاشتاغ يدعو إلى إقالة مورياسو على وسائل التواصل الاجتماعي في اليابان صباح الجمعة وستصبح مباراة أستراليا يوم الثلاياء حاسمًة لمستقبله في قيادة المنتخب الياباني.

تم تكليف لاعب خط الوسط الدولي السابق بمهمة تأمين مكان لليابان في كأس العالم للمرة السابعة على التوالي عندما تمت ترقيته من مساعد بعد أن استقال أكيرا نيشينو في أعقاب نسخة 2018 في روسيا.

في عام 2019، قاد اليابان إلى نهائي كأس آسيا، حيث خسرت أمام قطر، وفي العام الماضي إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 برقم قياسي بنسبة 100٪ في الجولة الثانية.

بدأت الجولة الثالثة بخسارة مفاجئة 1-0 على أرضه على يد عمان، ومع ذلك، وعلى الرغم من أن الفريق انتعش بفوزه 1-0 على الصين في مواجهته الثانية، إلا أن الخسارة أمام السعودية أبعدته عن المراكز الأولى.

(من إعداد نيك مولفيني، تحرير بيتر راذرفورد، النص الأصلي باللغة الإنكليزية)