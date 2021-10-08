رئيس وزراء اليابان الجديد يتعهد بتكريس نفسه لإنهاء أزمة كوفيد-19

أخبار اليابان





من كيوشي تاكيناكا

طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا يوم الجمعة إنه سيبذل قصارى جهده لإخراج اليابان من أزمة كوفيد-19 في الوقت الذي سيحمي فيه أرضه وشعبه في أجواء أمنية تزداد صعوبة.

وتولى كيشيدا رئاسة وزراء ثالث أكبر اقتصاد في العالم يوم الاثنين ليحل محل يوشيهيدي سوجا الذي تضاءلت قاعدة تأييده بسبب ارتفاع أعداد حالات كوفيد-19. وبدأت الحالات اليومية في التراجع في الآونة الأخيرة وتم رفع حالة طوارئ طويلة هذا الشهر.

وقال كيشيدا في أول خطاب عن سياساته أمام البرلمان "أنا عازم على تكريس نفسي روحا وجسدا للتغلب مع الشعب على هذه الأزمة الوطنية وتشكيل عهد جديد وتسليم الجيل القادم بلدا شعبه غني النفس".

وسيواجه كيشيدا، وزير الخارجية السابق البالغ من العمر 64 عاما، اختبارا كبيرا في قيادة حزبه الديمقراطي الحر خلال انتخابات عامة مقررة في 31 أكتوبر تشرين الأول.

وفيما يتعلق بالأمن القومي والشأن الخارجي، قال كيشيدا إنه سيحمي سلام اليابان واستقرارها.

وأضاف أنه يعتزم تطوير استراتيجية الأمن القومي ويهدف لتعزيز قدرات حرس السواحل والدفاع الصاروخي.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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