الإعلام الرسمي: رئيس الصين يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء اليابان الجديد

أخبار اليابان

بكين (رويترز) - قال تقرير لوسائل الإعلام الرسمية في الصين إن الرئيس شي جين بينغ أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا.

وأضاف التقرير أن شي أوضح ضرورة تعزيز الجانبين الحوار وتنسيق السياسة الاقتصادية والتعامل بشكل مناسب مع القضايا "الحساسة" مثل تايوان.

وقال إنه يجب على الجانبين تعزيز التعاون الإقليمي بشكل فعال وتنسيق التصدي للتحديات العالمية.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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