هاميلتون الأسرع بجولتي التجارب الحرة لسباق تركيا

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إسطنبول (رويترز) - سجل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون متصدر الترتيب العام أسرع زمن في جولتي التجارب الحرة لسباق جائزة تركيا الكبرى الجولة 16 من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الجمعة عندما حطم الرقم القياسي للحلبة بينما احتل مطارده المباشر الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثاني صباحا والمركز الخامس بعد الظهر.

وفي الجولة الصباحية سجل هاميلتون الذي سيتأخر 10 مراكز عند انطلاق السباق الأحد المقبل بسبب تغيير محرك سيارته زمنا بلغ دقيقة واحدة و24.178 ثانية على مضمار حلبة إسطنبول متفوقا بفارق 0.425 ثانية على فرستابن في أجواء صافية باستخدام إطارات لينة.

وفي الجولة الثانية سجل السائق البريطاني بطل العالم سبع مرات دقيقة واحدة و23.804 ثانية وتقدم بفارق 0.635 ثانية على فرستابن.

وقبل آخر سبعة سباقات من الموسم يتفوق هاميلتون بنقطتين على فرستابن في قائمة السائقين.

ووعد كريستيان هورنر رئيس فريق رد بول بمراجعة النتائج وتعويض التراجع يوم السبت. واحتل المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول الثاني المركز الرابع في الجولة المسائية وحل عاشرا صباحا.

وأنهى سائق فيراري شارل لوكلير وهو من موناكو الجولة الثانية محتلا المركز الثاني بفارق 0.166 ثانية عن هاميلتون بعد احتلاله المركز الثالث صباحا.

وفي جولتي الجمعة شاركت سيارتا رد بول بمظهر يغلب عليه اللون الأبيض تكريما لشركة هوندا اليابانية صانعة المحرك التي ستتوقف الشراكة معها نهاية الموسم الحالي.

وكان من المقرر إقامة هذه الجولة في حلبة سوزوكا اليابانية.

لكن السباق الياباني ألغي بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا وتقرر إقامة السباق التركي بدلا منه في نفس الموعد.

واحتل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس الثاني المركز الرابع صباحا والثالث بعد الظهر.

وحقق الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري خامس أسرع زمن في الجولة الصباحية لكنه سيبدأ سباق الأحد من المركز الأخير بعد تغييره محرك سيارته خارج الحدود المسموح بها.

واحتل الفرنسي إستيبان أوكون سائق ألباين المركز السادس مستخدما إطارات صلبة في الجولة الصباحية متقدما مباشرة على لاندو نوريس سائق مكلارين والذي انطلق من الصدارة في الجولة الماضية في حلبة سوتشي الروسية.

وفي الجولة الثانية احتل نوريس المركز السابع تلاه سائق ألباين الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم سابقا مرتين.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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