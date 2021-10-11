لحوم المستقبل.. علماء يابانيون يطورون لحوم شهية معدة في المختبر لحل أزمة الغذاء

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طوكيو (رويترز) - قد يصبح لحم بقر واغيو الياباني الشهير، وهو إحدى الأطعمة الشهية التي قد تكلف أكثر من 440 دولار للكيلوغرام في بعض المطاعم الكبرى، متاحًا بتكلفة أقل بكثير لنسخته المعدة في المختبرات.

ويأتي ذلك بعد تصريح علماء يابانيون إنهم نجحوا في إعادة إنتاج لحم الواغيو، الشهير بتخلله بخطوط من الدهن، في المختبر لإنتاج مادة قد تتمتع في النهاية بمظهر ومذاق شرائح لحم الواغيو الحقيقية.

ويأتي لحم أبقار واغيو من سلالة من الأبقار سوداء اللون، أشهر يجري تربيتها في منطقة كوبي غرب اليابان.

واستخدم باحثو جامعة أوساكا بقيادة ماتسوساكي ميتشيا آلات طباعة حيوية ثلاثية الأبعاد وخلايا جذعية من الأبقار لتكرار تكوين قطع لحم واغيو المميزة بتخللها بخطوط دهنية في شكل قطعة صلبة تشبه شرائح اللحم، بدلاً من الشكل المفروم الذي ميز المحاولات الأخرى للحوم المصنعة في المختبرات.

ويستغرق الأمر حاليًا حوالي ثلاثة إلى أربعة أسابيع لإنتاج سنتيمتر مكعب من اللحوم المصنعة، لذلك فهي ليست جاهزة للتصنيع على نطاق واسع يضعها على رفوف محلات البقالة في الوقت الحالي. وقال ماتسوساكي إنه مع تحسن التقنيات والكفاءة، يمكن أن تنتج العملية شيئًا يحاكي اللحم الحقيقي.

وقال ماتسوساكي لرويترز ”إذا تمكنا من إنتاج الكثير من اللحوم بسرعة من خلايا قليلة، فهناك فرصة أن نتمكن من الاستجابة بشكل أفضل لمشاكل نقص الغذاء والبروتين في المستقبل“.

وأدت المخاوف البيئية والأخلاقية تجاه صناعة اللحوم إلى تنامي الاهتمام بالبدائل من الخضروات وإمكانيات تصنيع اللحوم في المختبر. وتقول المصادر إن ذلك حفز نموًا قويًا في أعداد مطوري بدائل اللحوم الحقيقية، بما في ذلك شركة إمبوسيبل فودز لصناعة البرغر النباتي، والتي تستعد لطرح عام لأسهمها في البورصة قد يتجاوز عشرة مليارات دولار.

قال ماتسوساكي إن تقنيات الطباعة الحيوية والثقافة التي تم تطويرها في مختبره يمكن أن يكون لها أيضًا تطبيقات في مجال الطب البشري، مثل زراعة بدائل للعضلات التالفة.

وقال ماتسوساكي إن الأمر يتطلب الآن حوالي 10 آلاف ين (89.40 دولارًا) لإنتاج غرام واحد من لحم الواغيو المصنع في المختبر، ولكن مع مزيد من إدخال العمل الآلي، يمكن أن ينخفض ​​السعر بحيث يصبح قابلاً للطرح لعامة الناس في غضون خمس سنوات.

(الدولار = 111.8600 ين)

(من إعداد ريكاكو موراياما وأكيرا توموشيغي، كتابة روكي سويفت في طوكيو، وتحرير سوزان فينتون، الترجمة من اللغة الإنكليزية)



الأستاذ بجامعة أوساكا ميتسوساكي يحمل صحن زجاجي به لحم أبقار واغيو مستزرع في مختبر بجامعة في سويتا، محافظة أوساكا، اليابان، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. رويترز/ أكيرا توموشيغي.



الأستاذ بجامعة أوساكا ميتسوساكي وزملاؤه الباحثون ينظرون إلى طابعة ثلاثية الأبعاد في مختبر بجامعة في سويتا، محافظة أوساكا، اليابان، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. تم التقاط الصورة في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. رويترز/ أكيرا توموشيغي.



أستاذ جامعة أوساكا ميتسوساكي يستعرض لحم أبقار واغيو المستزرع في مختبر بجامعة في سويتا، محافظة أوساكا، اليابان، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. تم التقاط الصورة في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. رويترز/ أكيرا توموشيغي.



الأستاذ بجامعة أوساكا ميتسوساكي يحمل صحن زجاجي به لحم أبقار واغيو مستزرع في مختبر بجامعة في سويتا، محافظة أوساكا، اليابان، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. تم التقاط الصورة في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. رويترز/ أكيرا توموشيغي.