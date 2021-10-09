روب جاهز لماراثون شيكاجو بعد تعافيه من الخروج الأولمبي

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من فرانك بينج

(رويترز) - لم يفز جالن روب بميدالية في أولمبياد طوكيو لكن العداء الأمريكي قال يوم الجمعة إنه تعافى تماما من هذه التجربة ويتطلع للمشاركة في ماراثون شيكاجو مطلع الأسبوع المقبل.

واحتل روب، الذي أصبح في 2017 أول عداء مولود في الولايات المتحدة يفوز بماراثون شيكاجو في 35 عاما، المركز الثامن في الأولمبياد مع سقوط العديد من الأسماء البارزة بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة لكنه قال إن مدربه مايك سميث جهزه جيدا لماراثون يوم الأحد.

وقال روب البالغ عمره 35 عاما للصحفيين "تعافيت تماما.

"كنت أعلم اننا سنحصل على فترة قصيرة للاستعداد بين الأولمبياد وماراثون شيكاجو لكننا خططنا لذلك منذ فترة طويلة.

"كنت أعلم انني سأشارك في هذا الماراثون بعد الأولمبياد وتحدثت إلى مايك مليا عن سلبيات وإيجابيات هذه الخطوة".

وكانت آخر مشاركة للعداء الأمريكي في ماراثون شيكاجو في 2019 بعد تعافيه من جراحة في وتر العرقوب.

وفي أول سباق يخوضه وقتها في أكثر من عام انسحب في منتصفه تقريبا بسبب مشكلة في ربلة الساق.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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