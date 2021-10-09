تراجع الإصابات اليومية بكورونا في طوكيو لأدنى مستوى لها منذ عام

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت حكومة طوكيو يوم السبت إن الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد-19 في العاصمة اليابانية تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 19 أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي مسجلة 82 إصابة.

وتراجعت الإصابات بعد أن بلغت ذروتها متجاوزة خمسة آلاف إصابة يوميا في أغسطس آب في موجة قادتها سلالة دلتا شديدة العدوى. وخرجت طوكيو وجزء كبير من اليابان الأسبوع الماضي من حالة الطوارئ التي استمرت قرابة ستة أشهر.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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