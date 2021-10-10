أوبيلكا يتقدم في بطولة إنديان ويلز، وموجوروزا تودع مبكرا

أخبار اليابان

(رويترز) - سجل رايلي أوبيلكا 11 إرسالا ساحقا في الفوز 7-5 و6-3 على الياباني تارو دانييل ليصعد إلى الدور الثالث في بطولة إنديان ويلز للتنس يوم السبت.

وبعد تحقيق أفضل نتيجة له في البطولات الكبرى هذا العام بالوصول إلى الدور الرابع في أمريكا المفتوحة الشهر الماضي، فاز أوبيلكا بأكثر من 90 بالمئة من نقاط إرساله الأول، ولم يتعرض لأي فرصة لكسر الإرسال ليخرج فائزا.

وكسر البولندي هوبرت هوركاتش المصنف الثامن صمود أليكسي بوبيرين وخرج فائزا 6-1 و7-5.

وحققت الأسترالية أيلا تومليانوفيتش مفاجأة الفترة الصباحية، وأطاحت بالإسبانية جاربين موجوروزا بالفوز عليها 6-3 و1-6 و6-3.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)









(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html