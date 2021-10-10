شوارتزمان يتقدم بصعوبة في إنديان ويلز، وموجوروزا تودع مبكرا

أخبار اليابان

(رويترز) - أنقذ دييجو شوارتزمان نقطتين للفوز بالمباراة لينتصر على الأمريكي مكسيم كريسي بنتيجة 6-2 و3-6 و7-5 ويتقدم للدور الثالث في بطولة إنديان ويلز للتنس ليل السبت.

وتعافى اللاعب الأرجنتيني من تأخره 15-40 في الشوط العاشر من المجموعة الثالثة ليكسر إرسال كريسي الذي ارتكب خطأين مزدوجين فقط مقابل 14 لمنافسه في المواجهة التي استمرت لساعتين و38 دقيقة.

وتغلب البريطاني دانييل إيفانز على الياباني كي نيشيكوري بنتيجة 4-6 و6-3 و6-4 بعدما أنقذ عشر فرص لكسر إرساله.

وسجل رايلي أوبيلكا 11 إرسالا ساحقا في الفوز 7-5 و6-3 على الياباني تارو دانييل.

وبعد تحقيق أفضل نتيجة له في البطولات الكبرى هذا العام بالوصول إلى الدور الرابع في أمريكا المفتوحة الشهر الماضي، فاز أوبيلكا بأكثر من 90 بالمئة من نقاط إرساله الأول، ولم يتعرض لأي فرصة لكسر الإرسال ليخرج فائزا.

وكسر البولندي هوبرت هوركاتش المصنف الثامن صمود أليكسي بوبيرين وخرج فائزا 6-1 و7-5.

وحققت الأسترالية أيلا تومليانوفيتش مفاجأة الفترة الصباحية، وأطاحت بالإسبانية جاربين موجوروزا بالفوز عليها 6-3 و1-6 و6-3.

وتأهل الكندي دينيس شابوفالوف إلى الدور الثالث بعد انسحاب مواطنه فاسيك بوسبيسيل في المجموعة الأولى.

وتغلب النرويجي كاسبر رود المصنف السادس على الإسباني روبرتو كاربايس باينا بنتيجة 6-1 و6-2.

(إعداد أسامة خيري وشادي أمير للنشرة العربية)









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