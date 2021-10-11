زفيريف يفوز على بروكسبي ويتأهل في إنديان ويلز

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(رويترز) - تعافى ألكسندر زفيريف المصنف الرابع عالميا من سلسلة من الأخطاء في المجموعة الثانية ليفوز على الأمريكي جنسون بروكسبي بنتيجة 6-4 و3-6 و6-1 في الدور الثاني ببطولة إنديان ويلز للتنس ليل الأحد.

وكسر اللاعب الألماني إرسال منافسه مبكرا في المجموعة الأولى لكنه فقد الزخم في المجموعة الثانية وفاز بأقل من نصف عدد نقاط إرساله واستفاد من ذلك بروكسبي البالغ عمره 20 عاما والذي كان بلغ الدور الرابع في أمريكا المفتوحة بعد مشاركته ببطاقة دعوة.

لكن زفيريف، صاحب ذهبية منافسات فردي الرجال بأولمبياد طوكيو، تعافى سريعا وخسر نقطة واحدة من إرساله الأول في المجموعة الثالثة وسدد عشر ضربات إرسال ساحقة.

وأصبح زفيريف اللاعب الرابع الذي ضمن التأهل إلى البطولة الختامية لموسم تنس الرجال التي تقام في تورينو.

وقال زفيريف الفائز باللقب في 2018 "قدمت أفضل مواسمي وأنا سعيد بتأهلي".

ويأمل اللاعب البالغ عمره 24 في حصد لقبه الثالث للأساتذة هذا العام بعد الفوز في مدريد المفتوحة وسينسناتي.

ويلعب زفيريف ضد البريطاني آندي موراي الذي تغلب على الإسباني كارلوس ألكاراز بنتيجة 5-7 و6-3 و6-2 في ثلاث ساعات وثلاث دقائق.

وقال زفيريف "الأجواء ليست مثالية بالنسبة لي. لم يسبق أن قدمت أداء جيدا هنا. سأحاول تقديم أفضل ما لدي".

وأضاف "آندي يقدم أداء جيدا وفاز بمباراتين. أعتقد أنه في أفضل حال الآن. أتطلع لمواجهته فهو اللاعب الوحيد من الأربعة الكبار الذي لم أتغلب عليه. أتمنى تغيير هذا في الغد".

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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