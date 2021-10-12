الدولار يجتذب تدفقات للاستثمار الآمن ويسجل أعلى مستوى مقابل الين في نحو 3 سنوات

أخبار اليابان





نيويورك (رويترز) - ارتفع الدولار يوم الاثنين إذ دفع صعود أسعار النفط المستثمرين إلى الإقبال على الملاذات الآمنة وسجلت العملة الخضراء أعلى مستوى في حوالي ثلاث سنوات مقابل الين الياباني بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيعلن عن تقليص مشترياته من السندات الشهر القادم.

وقفزت أسعار النفط يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات مدعومة بتعاف مستمر للطلب العالمي. وتسبب القلق من أن زيادات الأسعار قد تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد في تخلي بورصة وول ستريت عن مكاسبها الأولية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.211 بالمئة إلى 94.363 في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي غير بعيد عن أعلى مستوى له في عام البالغ 94.504 الذي لامسه في وقت سابق هذا الشهر.

وهبطت العملة اليابانية إلى 113 ينا مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر كانون الأول 2018 .

وسجل الدولار الاسترالي أقوي مستوى منذ 14 سبتمبر ايلول مع صعوده 0.57 بالمئة مقابل العملة الخضراء إلى 0.73505 دولار أمريكي بدعم من قوة أسعار السلع الأولية وإعادة فتح جزئي لسيدني، أكبر مدينة في استراليا.

وصعد الجنيه الاسترليني في التعاملات المبكرة في لندن مع تنامي التوقعات بأن بنك انجلترا قد يرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، لكنه تخلى عن مكاسبه في وقت لاحق ليجري تداوله في أواخر التعاملات منخفضا 0.1 بالمئة عند 1.3594 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، سجلت بتكوين أعلى مستوى في خمسة أشهر مع صعودها 5.06 بالمئة إلى 57 ألفا و486 دولارا بينما ارتفعت إيثر 4.3 بالمئة إلى ثلاثة آلاف و569 دولارا.

(إعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html