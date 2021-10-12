النفط يرتفع لليوم الرابع في ظل أزمة الطاقة العالمية

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طوكيو (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد تكبد خسائر في وقت سابق يوم يوم الثلاثاء، لتواصل بذلك تحقيق مكاسب لليوم الرابع على التوالي في ظل انتعاش الطلب العالمي الذي يسهم في نقص الطاقة في الاقتصادات الكبرى.

وزاد خام برنت 21 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 83.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات بعد ارتفاعه 1.5 بالمئة يوم الاثنين.

وارتفع الخام الأمريكي 13 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 80.65 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ قرابة سبع سنوات بعد أن ارتفع أيضا بنسبة 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتشير تقديرات المحللين إلى أن التحول من استخدام الغاز الطبيعي إلى النفط لتوليد الكهرباء قد يزيد الطلب العالمي على الخام بين 250 و750 ألف برميل يوميا.

وارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية في الأسابيع القليلة المنصرمة، مدفوعة بنقص الطاقة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. كما أن صعود أسعار الغاز الطبيعي يشجع منتجي الكهرباء على التحول إلى النفط.

وقال كريج إيرلام كبير محللي السوق في أواندا "لا يزال هناك الكثير من الزخم وراء ارتفاع أسعار النفط والعوامل الأساسية لا تزال مواتية بشدة... هل ستكون مفاجأة أن نرى النفط يعود لخانة المئات في وقت لاحق من هذا العام؟ على الأرجح لا".

قالت قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، يوم الاثنين للعملاء إنها لا تستطيع المساعدة في تخفيف الارتفاع في أسعار الطاقة وتوريد مزيد من الوقود إلى السوق.

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي إن بلاده بلغت الحد الأقصى و"قدمنا لكل عملائنا الكميات المقررة لهم".

وأضاف "إنني غير سعيد بشأن أسعار الغاز المرتفعة".

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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