ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يدفع الين لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات

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لندن (رويترز) - اقترب الين الياباني من أدنى مستوياته أمام الدولار في ثلاث سنوات يوم الثلاثاء إذ أدى استمرار ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى توسعة ميزة العائد لصالح الدولار.

وسجل الدولار 113.19 ين بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ 113.50 ين في التعاملات الآسيوية وهو أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2018.

وتأتي انخفاضات الين في الفترة الأخيرة، إذ نزل بنسبة أربعة بالمئة في ثلاثة أسابيع، في وقت ارتفعت فيه عائدات السندات العالمية بسبب مخاوف تتعلق بالتضخم. فتجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مستوى 1.6 بالمئة لأول مرة منذ أواخر مايو أيار.

وظل الين كذلك قريبا من أدنى مستوياته منذ عدة أشهر أمام عملات رئيسية أخرى وجرى تداول الجنيه الاسترليني واليورو والدولار الأسترالي عند مستويات أقل قليلا من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر التي سجلتها أمام الين يوم الاثنين.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس سعره أمام سلة عملات رئيسية، 94.30 غير بعيد عن أعلى مستوياته خلال عام البالغ 94.504 الذي سجله في نهاية سبتمبر أيلول.

وفي سوق العملات المشفرة انخفضت بتكوين 1.3 بالمئة منخفضة عن أعلى مستوياتها في خمسة أشهر. وهبطت إيثر ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم 1.54 بالمئة إلى 3489 دولارا.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

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